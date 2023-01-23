Шалина 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалина 1

Шалина 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шалина) Маруся Ивановна

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шалина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Шалин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.