Шалина 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шалина) Маруся Ивановна
Отец ребёнка: Шалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шалина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалин Иван
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Шалин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шалин Иван
Смерть
Неизвестно