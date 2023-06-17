Шалина (Зитева) Раиса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина (Зитева) Раиса Матвеевна

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Место рождения

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

17.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Зитев Матвей Ефремович

Мать: Зитева (Вишникина Или Вешникина) Ульяна Степановна

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
К началу Первой Мировой войны 1914-1918гг. село Кевдо-Мельситово было волостным центром, куда входили села, деревни и поселки: • Безруковка (296; 1718 - первая цифра означает количество дворов, вторая... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зитев Владимир

В разводе где-то с 1947 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1947

Сын: Зитев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович

Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
29.04.1949

Сын: Шалин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович

Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область
Место жительства
С 1954 по 1956
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
жила в Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область с 1946 - 1965
Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Попова Людмила (Шалина) Ивановна

Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.06.1956

Сын: Шалин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
17.06.2023
Новопетровское, Истра, Московская область

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