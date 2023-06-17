Шалина (Зитева) Раиса Матвеевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти17.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
К началу Первой Мировой войны 1914-1918гг. село Кевдо-Мельситово было волостным центром, куда входили села, деревни и поселки: • Безруковка (296; 1718 - первая цифра означает количество дворов, вторая... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зитев Владимир
В разводе где-то с 1947 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1947
Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1949
Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович
Место жительства
С 1954 по 1956
жила в Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область с 1946 - 1965
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Попова Людмила (Шалина) Ивановна
Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1956
Сын: Шалин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Шалин Иван Иванович
Смерть
17.06.2023
Новопетровское, Истра, Московская область