село Кевдо-Мельситово, село Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кевдо-Мельситово

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1381Кевдомельситово, с. каз.при р. Атмисе.401840413571504Церковь православная 1. Училище. Базар. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Кевдомель-Ситовская волость
765. Кевдомель-Ситово и Ключищи (Мягковщина), село и деревня бывшая государственная, при речках Кевде и Атмисе, дворов 541, жителей 3807, волостное правление (уездный гор Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Кевдо-Мельситовская волость
село Кевдо-Мельситово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
48124Кевдо-Мельситовосело53°10'43°54'N-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Кевдо-Мельситовский сельсовет
56629428101с Кевдо-Мельситовосело
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