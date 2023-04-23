Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна

Место рождения

Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.07.1868 ст.

Муж: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1869 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1871 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1873 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1875 ст.

Дочь: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1878 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1879 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Евфимий Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1882 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1886 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Феодор Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1889 ст.

Сын: Деомидов (Александров) Емельян Алексеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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