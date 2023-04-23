Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Деомидов (Александров) Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Герасим Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Дочь: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Евфимий Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Феодор Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович
Сын: Деомидов (Александров) Емельян Алексеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович