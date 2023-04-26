Деомидов (Александров) Симеон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1878 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1898 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Наталия Симеоновна
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Петр Симеонович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Агапия Симеоновна
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Георгий Симеонович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна
Смерть
Неизвестно