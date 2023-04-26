Деомидов (Александров) Симеон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидов (Александров) Симеон Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1878 ст.

Отец: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Мать: Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1898 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Наталия Симеоновна

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Петр Симеонович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Агапия Симеоновна

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Георгий Симеонович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова (Ксенофонтова) Матрона Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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