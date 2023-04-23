Деомидов (Александров) Емельян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1889 ст.
Бракосочетание
01.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.
Рождение ребёнка
08.06.1912 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Леонтий Емельянович
Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Александр Емельянович
Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна
Смерть
Неизвестно