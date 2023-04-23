Деомидов (Александров) Емельян Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидов (Александров) Емельян Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1889 ст.

Отец: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Мать: Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1907 ст.

Жена: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1912 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Леонтий Емельянович

Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Александр Емельянович

Мать ребёнка: Захарова-Игнатьева (Стефанова) Пераскева Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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