Деомидов (Александров) Евфимий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Евфросиния Евфимиевна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Дочь: Деомидова (Алексеева) Феодосия Евфимиевна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Василий Евфимиевич
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Анна Евфимиевна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Матрона Евфимиевна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Екатерина Евфимиевна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Дарья Евфимиевна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Алексей Евфимиевич
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Иаков (Яков) Евфимиевич
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Иоанн (Иван) Евфимиевич
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Сын: Деомидов (Алексеев) Константин Евфимиевич
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна