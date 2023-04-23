Деомидов (Александров) Евфимий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидов (Александров) Евфимий Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879 ст.

Отец: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Мать: Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.05.1898 ст.

Жена: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1899 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Евфросиния Евфимиевна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1901 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Феодосия Евфимиевна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Василий Евфимиевич

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1904 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Анна Евфимиевна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Матрона Евфимиевна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1907 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Екатерина Евфимиевна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1909 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова (Алексеева) Дарья Евфимиевна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.

Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Алексей Евфимиевич

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1911 ст.

Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Иаков (Яков) Евфимиевич

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1912 ст.

Сын: Деомидов-Александров (Алексеев) Иоанн (Иван) Евфимиевич

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1915 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Константин Евфимиевич

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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