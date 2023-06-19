Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.06.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1880 ст.

Отец: Власов Иоанн (Иван) Зиновьевич

Мать: Власова Анна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.05.1898 ст.

Муж: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1899 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова Евфросиния Евфимиевна

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1901 ст.

Дочь: Деомидова Феодосия Евфимиевна

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Сын: Деомидов-Александров Василий Евфимиевич

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1904 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова Анна Евфимиевна

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова Матрона Евфимиевна

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1907 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова Екатерина Евфимиевна

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1909 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова Дарья Евфимиевна

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.

Сын: Деомидов-Александров Алексей Евфимиевич

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1911 ст.

Сын: Деомидов-Александров Иаков (Яков) Евфимиевич

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1912 ст.

Сын: Деомидов-Александров Иоанн (Иван) Евфимиевич

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1915 ст.

Сын: Деомидов Константин Евфимиевич

Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно