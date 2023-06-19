Власова (Зиновьева) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.06.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Деомидова-Александрова Евфросиния Евфимиевна
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Дочь: Деомидова Феодосия Евфимиевна
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Сын: Деомидов-Александров Василий Евфимиевич
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Дочь: Деомидова-Александрова Анна Евфимиевна
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Дочь: Деомидова-Александрова Матрона Евфимиевна
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Дочь: Деомидова-Александрова Екатерина Евфимиевна
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Дочь: Деомидова-Александрова Дарья Евфимиевна
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Сын: Деомидов-Александров Алексей Евфимиевич
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Сын: Деомидов-Александров Иаков (Яков) Евфимиевич
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Сын: Деомидов-Александров Иоанн (Иван) Евфимиевич
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич
Сын: Деомидов Константин Евфимиевич
Отец ребёнка: Деомидов Евфимий Алексеевич