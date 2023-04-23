Деомидов (Александров) Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидов (Александров) Илья Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883 ст.

Отец: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Мать: Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1903 ст.

Жена: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Иоанн (Иван) Ильич

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1916 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Иоанн (Иван) Ильич

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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