Деомидов (Александров) Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883 ст.
Бракосочетание
10.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Иоанн (Иван) Ильич
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна
Рождение ребёнка
06.01.1916 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Иоанн (Иван) Ильич
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Макарова) Евгения Эрастовна
Смерть
Неизвестно