Деомидов (Александров) Стефан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1869 ст.
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1889 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Мария Стефановна
Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.
Дочь: Деомидова (Алексеева) Елизавета Стефановна
Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Деомид Стефанович
Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.
Сын: Деомидов (Алексеев) Петр Стефанович
Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1898 ст.
Смерть
Неизвестно