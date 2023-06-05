Деомидов (Александров) Стефан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидов (Александров) Стефан Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1869 ст.

Отец: Киприянов (Деомидов) Алексей Александрович

Мать: Деомидова (Аввакумова) Анна Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Жена: (Спиридонова) Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1889 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Мария Стефановна

Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Дочь: Деомидова (Алексеева) Елизавета Стефановна

Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Деомид Стефанович

Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Петр Стефанович

Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1898 ст.

Сын: Деомидов (Алексеев) Косма (Козьма) Стефанович

Мать ребёнка: (Спиридонова) Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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