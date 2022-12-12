Филат Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Григорий Алексеев
Мать: Агафья Наумова
Рождение ребёнка
?.01.1833
Сын: Волчков Петр Филатов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1846
Дочь: Прасковья Филатова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
25.08.1849
Сын: Волчков Александр Филатов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно