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Филат Григорьев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Григорий Алексеев

Мать: Агафья Наумова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.01.1833

Сын: Волчков Петр Филатов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волчков Никанор Филатов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Волчков Алексей Филатов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1846

Дочь: Прасковья Филатова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1849

Сын: Волчков Александр Филатов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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