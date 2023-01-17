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Агафья Наумова

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Антип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Филат Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1834
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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