Агафья Наумова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Антип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Филат Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Смерть
После 1834