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Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1833

Сын: Волчков Петр Филатов

Отец ребёнка: Филат Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волчков Никанор Филатов

Отец ребёнка: Филат Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Волчков Алексей Филатов

Отец ребёнка: Филат Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1846

Дочь: Прасковья Филатова

Отец ребёнка: Филат Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1849

Сын: Волчков Александр Филатов

Отец ребёнка: Филат Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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