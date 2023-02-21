Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1833
Сын: Волчков Петр Филатов
Отец ребёнка: Филат Григорьев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Филат Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Филат Григорьев
Рождение ребёнка
11.10.1846
Дочь: Прасковья Филатова
Отец ребёнка: Филат Григорьев
Рождение ребёнка
25.08.1849
Сын: Волчков Александр Филатов
Отец ребёнка: Филат Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Григорьев
Смерть
Неизвестно