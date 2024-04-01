Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти19.03.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
15.06.1821
Сын: Шубин Тихон Крест. Д.Токушинской Сергеев
Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева
Бракосочетание
01.11.1825
Жена: Шубина Анисья Кирилова
Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 29 вторым браком ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев
Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1836
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Шубина 2 Анна Яковлева
Рождение ребёнка
26.02.1842
Мать ребёнка: Шубина 2 Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина 2 Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Акилина Сергеева
Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Иов Сергеев
Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Иван Сергеев
Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1871
76 лет, от старости