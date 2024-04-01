Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

19.03.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов

Мать: Шубина Аксинья Евстафьева

Рождение ребёнка
15.06.1821

Сын: Шубин Тихон Крест. Д.Токушинской Сергеев

Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева

Бракосочетание
01.11.1825

Жена: Шубина Анисья Кирилова

Новониколаевка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
м. 29 вторым браком ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
30.07.1836

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Шубина 2 Анна Яковлева

Рождение ребёнка
26.02.1842

Сын: Шубин Прокопий Сергеев

Мать ребёнка: Шубина 2 Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина 2 Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Акилина Сергеева

Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Иов Сергеев

Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Шубина Агрипина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Агрипина Васильева

Смерть
19.03.1871
76 лет, от старости
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