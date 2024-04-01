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Шубина Агрипина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

20.09.1825

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1821

Сын: Шубин Тихон Крест. Д.Токушинской Сергеев

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Акилина Сергеева

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Иов Сергеев

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Смерть
20.09.1825
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