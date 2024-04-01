Шубина Агрипина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти20.09.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1821
Рождение ребёнка
Около 1828
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Акилина Сергеева
Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Иов Сергеев
Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1825