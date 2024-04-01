Шубина 2 Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубина 2 Анна Яковлева

Шубина 2 Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

29.10.1849

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1836

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Рождение ребёнка
26.02.1842

Сын: Шубин Прокопий Сергеев

Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Смерть
29.10.1849
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
42 года, чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close