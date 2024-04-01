Шубина 2 Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти29.10.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1836
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Рождение ребёнка
26.02.1842
Отец ребёнка: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1849
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
42 года, чахотка