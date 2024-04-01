Шубина Аксинья Евстафьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Алферов Ефтифий Крест. Д. Боровлянской
Бракосочетание
30.01.1775
Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
крестьянская дочь д. боровлянской
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Степанида Симонова
Отец ребёнка: Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Симонова
Отец ребёнка: Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов
Рождение ребёнка
Около ?.07.1785
Сын: Шубин Тихон Симеонов
Отец ребёнка: Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов
Рождение ребёнка
Около 1795
Смерть
Неизвестно