Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти01.04.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
24.09.1771
Бракосочетание
30.01.1775
Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
крестьянская дочь д. боровлянской
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Степанида Симонова
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Симонова
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1785
Сын: Шубин Тихон Симеонов
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Смерть
01.04.1830
86 лет от удушья