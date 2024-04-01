Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Симон Крестьянин Д. Белой Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

01.04.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Шубин Борис Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол, Д. Песчаной (С 1787) Сладк. Вол Иванов

Мать: Шубина Пелагея Филипова

Бракосочетание
24.09.1771

Жена: Шубина Евдокия Сосипатрова

Бракосочетание
30.01.1775

Жена: Шубина Аксинья Евстафьева

Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
крестьянская дочь д. боровлянской
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Степанида Симонова

Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Фекла Симонова

Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева

Рождение ребёнка
Около ?.07.1785

Сын: Шубин Тихон Симеонов

Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Шубин Сергей Казак Выс. Токушенского Симонов

Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева

Смерть
01.04.1830
86 лет от удушья
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