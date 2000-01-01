Косырев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Косырев / Печёнкин Андрей
Мать: Печёнкина Матрёна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Косырев Пётр
Мать ребёнка: Косырева Федора
Рождение ребёнка
13.04.1820
Сын: Косырев Семён
Мать ребёнка: Косырева Федора
Рождение ребёнка
07.10.1823
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Косырева Федора
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Косырева Федора
Рождение ребёнка
21.07.1825
Сын: Косырев Гаврил
Мать ребёнка: Косырева Федора
Рождение ребёнка
01.06.1827
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Косырева Федора
Рождение ребёнка
14.12.1828
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Косырева Федора
Смерть
Неизвестно