Косырев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Косырев / Печёнкин Андрей

Мать: Печёнкина Матрёна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Косырев Пётр

Мать ребёнка: Косырева Федора

Рождение ребёнка
13.04.1820

Сын: Косырев Семён

Мать ребёнка: Косырева Федора

Рождение ребёнка
07.10.1823

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Косырева Федора

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Косырева Федора

Рождение ребёнка
21.07.1825

Сын: Косырев Гаврил

Мать ребёнка: Косырева Федора

Рождение ребёнка
01.06.1827

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Косырева Федора

Рождение ребёнка
14.12.1828

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Косырева Федора

Смерть
Неизвестно
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