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Косырев Гаврил
Косырев Гаврил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.1825
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Косырев Дмитрий
1793 г.р.
Мать
Косырева Федора
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1825
Отец:
Косырев Дмитрий
Мать:
Косырева Федора
Смерть
1848
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