Косырева Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Косырев Пётр

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
13.04.1820

Сын: Косырев Семён

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
07.10.1823

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
21.07.1825

Сын: Косырев Гаврил

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
01.06.1827

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
14.12.1828

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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