Косырева Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Косырев Пётр
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
13.04.1820
Сын: Косырев Семён
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
07.10.1823
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
21.07.1825
Сын: Косырев Гаврил
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.06.1827
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
14.12.1828
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Смерть
Неизвестно