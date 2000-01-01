Косырев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1820
Отец: Косырев Дмитрий
Мать: Косырева Федора
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Косырева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Косырев Данила
Мать ребёнка: Косырева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Косырева Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно