Косырев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1820

Отец: Косырев Дмитрий

Мать: Косырева Федора

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Косырева Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Косырев Данила

Мать ребёнка: Косырева Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Косырева Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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