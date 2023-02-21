Косырева Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Косырев Семён
Рождение ребёнка
1850
Сын: Косырев Данила
Отец ребёнка: Косырев Семён
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Косырев Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Семён
Смерть
Неизвестно