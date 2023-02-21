Косырева Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Косырев Семён

Рождение ребёнка
1850

Сын: Косырев Данила

Отец ребёнка: Косырев Семён

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Косырев Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Семён

Смерть
Неизвестно
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