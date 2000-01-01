Косырев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Косырев Дмитрий
Мать: Косырева Федора
Бракосочетание
16.11.1838
Жена: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
13.02.1842
Сын: Косырев Семён
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
13.08.1844
Сын: Косырев Елизар
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
1851
Сын: Косырев Степан
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев Иван
Мать ребёнка: Косырева Марфа
Смерть
Неизвестно