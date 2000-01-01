Косырев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Косырев Дмитрий

Мать: Косырева Федора

Бракосочетание
16.11.1838

Жена: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
13.02.1842

Сын: Косырев Семён

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
13.08.1844

Сын: Косырев Елизар

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
1851

Сын: Косырев Степан

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырев Иван

Мать ребёнка: Косырева Марфа

Смерть
Неизвестно
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