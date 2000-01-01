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Косырев Семён
Косырев Семён
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Косырев Пётр
1816 г.р.
Мать
Косырева Марфа
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1842
Отец:
Косырев Пётр
Мать:
Косырева Марфа
Смерть
Неизвестно
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