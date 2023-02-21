Косырев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косырев Пётр
Мать: Косырева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Марфа
Мать ребёнка: Косырева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Косырева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев Максим
Мать ребёнка: Косырева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косырева ?
Смерть
Неизвестно