Косырев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косырев Пётр

Мать: Косырева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Марфа

Мать ребёнка: Косырева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Косырева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырев Максим

Мать ребёнка: Косырева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева ?

Смерть
Неизвестно