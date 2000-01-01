Косырев Елизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Елизар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1844

Отец: Косырев Пётр

Мать: Косырева Марфа

Бракосочетание
06.11.1863

Жена: Косырева Татьяна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Косырев Неофит

Мать ребёнка: Косырева Татьяна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Косырев Тихон

Мать ребёнка: Косырева Татьяна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Корнеева Наталья

Мать ребёнка: Косырева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Косырева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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