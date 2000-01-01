Косырев Елизар
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1844
Отец: Косырев Пётр
Мать: Косырева Марфа
Бракосочетание
06.11.1863
Жена: Косырева Татьяна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Косырев Неофит
Мать ребёнка: Косырева Татьяна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Косырев Тихон
Мать ребёнка: Косырева Татьяна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Корнеева Наталья
Мать ребёнка: Косырева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Косырева Татьяна
Смерть
Неизвестно