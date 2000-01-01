Косырев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Косырев Елизар

Мать: Косырева Татьяна

Бракосочетание
17.11.1900

Жена: Косырева Марина Терентьевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна

Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Косырев Алексей

Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна

Рождение ребёнка
23.01.1918

Сын: Косырев Михаил

Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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