Косырев Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Косырев Елизар
Мать: Косырева Татьяна
Бракосочетание
17.11.1900
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Косырев Алексей
Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна
Рождение ребёнка
23.01.1918
Сын: Косырев Михаил
Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Косырева Марина Терентьевна
Смерть
Неизвестно