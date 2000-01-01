Косырева (Краснова) Марина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Краснов Терентий
Мать: Краснова ?
Бракосочетание
17.11.1900
Муж: Косырев Тихон
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Косырев Тихон
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Косырев Алексей
Отец ребёнка: Косырев Тихон
Рождение ребёнка
23.01.1918
Сын: Косырев Михаил
Отец ребёнка: Косырев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Косырев Тихон
Смерть
Неизвестно