Косырева (Краснова) Марина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева (Краснова) Марина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Краснов Терентий

Мать: Краснова ?

Бракосочетание
17.11.1900

Муж: Косырев Тихон

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Косырев Тихон

Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Косырев Алексей

Отец ребёнка: Косырев Тихон

Рождение ребёнка
23.01.1918

Сын: Косырев Михаил

Отец ребёнка: Косырев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Косырев Тихон

Смерть
Неизвестно
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