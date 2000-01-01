Краснов Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Краснов Степан
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Косырева Марина Терентьевна
Мать ребёнка: Краснова ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Краснов Сергей
Мать ребёнка: Краснова ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Краснов Алексей
Мать ребёнка: Краснова ?
Рождение ребёнка
?.03.1892
Сын: Краснов Василий
Мать ребёнка: Краснова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Андрей
Мать ребёнка: Краснова ?
Смерть
Неизвестно