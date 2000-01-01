Краснов Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Краснов Степан

Мать: Краснова Варвара Аверьяновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Косырева Марина Терентьевна

Мать ребёнка: Краснова ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Краснов Сергей

Мать ребёнка: Краснова ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Краснов Алексей

Мать ребёнка: Краснова ?

Рождение ребёнка
?.03.1892

Сын: Краснов Василий

Мать ребёнка: Краснова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Андрей

Мать ребёнка: Краснова ?

Смерть
Неизвестно
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