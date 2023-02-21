Краснова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Косырева Марина Терентьевна
Отец ребёнка: Краснов Терентий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Краснов Сергей
Отец ребёнка: Краснов Терентий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Краснов Алексей
Отец ребёнка: Краснов Терентий
Рождение ребёнка
?.03.1892
Сын: Краснов Василий
Отец ребёнка: Краснов Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Андрей
Отец ребёнка: Краснов Терентий
Смерть
Неизвестно