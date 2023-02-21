Краснова Варвара Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1847
Муж: Краснов Степан
Рождение ребёнка
1848
Сын: Краснов Роман
Отец ребёнка: Краснов Степан
Рождение ребёнка
1851
Сын: Краснов Терентий
Отец ребёнка: Краснов Степан
Рождение ребёнка
1854
Сын: Краснов Николай
Отец ребёнка: Краснов Степан
Рождение ребёнка
1862
Сын: Краснов Константин
Отец ребёнка: Краснов Степан
Рождение ребёнка
1866
Сын: Краснов Василий
Отец ребёнка: Краснов Степан
Смерть
Неизвестно