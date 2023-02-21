Краснова Варвара Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Варвара Аверьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1847

Муж: Краснов Степан

Рождение ребёнка
1848

Сын: Краснов Роман

Отец ребёнка: Краснов Степан

Рождение ребёнка
1851

Сын: Краснов Терентий

Отец ребёнка: Краснов Степан

Рождение ребёнка
1854

Сын: Краснов Николай

Отец ребёнка: Краснов Степан

Рождение ребёнка
1862

Сын: Краснов Константин

Отец ребёнка: Краснов Степан

Рождение ребёнка
1866

Сын: Краснов Василий

Отец ребёнка: Краснов Степан

Смерть
Неизвестно
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