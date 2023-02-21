Краснов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1827
Бракосочетание
10.11.1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Краснов Роман
Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Краснов Терентий
Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Краснов Николай
Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Краснов Константин
Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Краснов Василий
Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна
Смерть
Неизвестно