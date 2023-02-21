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Краснов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1827

Отец: Краснов Иван Савельевич

Мать: Краснова Пелагея Александровна

Бракосочетание
10.11.1847

Жена: Краснова Варвара Аверьяновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Краснов Роман

Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Краснов Терентий

Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Краснов Николай

Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Краснов Константин

Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Краснов Василий

Мать ребёнка: Краснова Варвара Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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