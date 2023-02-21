Краснова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Пелагея Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1824

Сын: Краснов Павел

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
04.04.1827

Сын: Краснов Степан

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
13.04.1829

Сын: Краснов Никита

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
13.06.1831

Сын: Краснов Фёдор

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
27.04.1834

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Краснов Трофим

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Краснов Гаврил

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Краснов Матвей

Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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