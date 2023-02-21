Краснова Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1824
Сын: Краснов Павел
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
04.04.1827
Сын: Краснов Степан
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
13.04.1829
Сын: Краснов Никита
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
13.06.1831
Сын: Краснов Фёдор
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
27.04.1834
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Краснов Трофим
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Краснов Гаврил
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Краснов Матвей
Отец ребёнка: Краснов Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно