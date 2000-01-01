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Краснов Матвей
Краснов Матвей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
1845
Пол
Мужской
Отец
Краснов Иван Савельевич
1803 г.р.
Мать
Краснова Пелагея Александровна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Краснов Иван Савельевич
Мать:
Краснова Пелагея Александровна
Смерть
1845
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