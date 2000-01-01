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Краснов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Краснов Иван Савельевич

Мать: Краснова Пелагея Александровна

Смерть
1845
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