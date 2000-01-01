Косырев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1918
Отец: Косырев Тихон
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косырева Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев ?
Мать ребёнка: Косырева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косырева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно