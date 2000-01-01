Косырев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1918

Отец: Косырев Тихон

Мать: Косырева Марина Терентьевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косырева Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырев ?

Мать ребёнка: Косырева Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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