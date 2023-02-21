(Косырева) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Косырев Тихон
Рождение ребёнка
1936
Сын: Коннов Иван
Отец ребёнка: Коннов Семён Панфилович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коннов Николай
Отец ребёнка: Коннов Семён Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Марфа
Отец ребёнка: Коннов Семён Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно