(Косырева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Косырева) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Косырев Тихон

Мать: Косырева Марина Терентьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Коннов Иван

Отец ребёнка: Коннов Семён Панфилович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коннов Николай

Отец ребёнка: Коннов Семён Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Марфа

Отец ребёнка: Коннов Семён Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Семён Панфилович

Смерть
Неизвестно