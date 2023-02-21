Коннов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Коннов Семён Панфилович

Мать: Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коннова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коннова ?

Смерть
Неизвестно
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