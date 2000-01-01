Коннов Семён Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Коннов Иван
Мать ребёнка: Агриппина
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коннов Николай
Мать ребёнка: Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Марфа
Мать ребёнка: Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина
Смерть
?.12.1941