Коннов Семён Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннов Семён Панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Коннов Иван

Мать ребёнка: Агриппина

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коннов Николай

Мать ребёнка: Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Марфа

Мать ребёнка: Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина

Смерть
?.12.1941
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