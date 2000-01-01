Печёнкина Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Косырев Дмитрий
Отец ребёнка: Косырев / Печёнкин Андрей
Рождение ребёнка
1803
Сын: Косырев Осип
Отец ребёнка: Косырев / Печёнкин Андрей
Рождение ребёнка
1812
Сын: Косырев Дмитрий
Отец ребёнка: Косырев / Печёнкин Андрей
Смерть
Неизвестно