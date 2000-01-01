Печёнкина Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечёнкина Матрёна

Печёнкина Матрёна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Косырев Дмитрий

Отец ребёнка: Косырев / Печёнкин Андрей

Рождение ребёнка
1803

Сын: Косырев Осип

Отец ребёнка: Косырев / Печёнкин Андрей

Рождение ребёнка
1812

Сын: Косырев Дмитрий

Отец ребёнка: Косырев / Печёнкин Андрей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close