Косырев / Печёнкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев / Печёнкин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Косырев Дмитрий

Мать ребёнка: Печёнкина Матрёна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Косырев Осип

Мать ребёнка: Печёнкина Матрёна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Косырев Дмитрий

Мать ребёнка: Печёнкина Матрёна

Смерть
1842
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