Косырев / Печёнкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Косырев Дмитрий
Мать ребёнка: Печёнкина Матрёна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Косырев Осип
Мать ребёнка: Печёнкина Матрёна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Косырев Дмитрий
Мать ребёнка: Печёнкина Матрёна
Смерть
1842