Черкашин (Черкашенин) Прокофий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиОколо 1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Черкашенин Иван Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: (Черкашенина) Анна Прокопьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Черкашин Афанасий Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: (Черкашенина) Марфа Прокопьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Черкашин (Черкашенин) Пётр Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1839 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область