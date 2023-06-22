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Черкашин (Черкашенин) Прокофий Никитин

Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Около 1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Черкашенин Никита Харитонов

Мать: Черкашенина (Сапрыкина) Аграфена Тарасова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашенина Ирина Данилова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Черкашенин Иван Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: (Черкашенина) Анна Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Черкашин Афанасий Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: (Черкашенина) Марфа Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Черкашин (Черкашенин) Пётр Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Около 1839 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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