Черкашин Семён Прокофьев(ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: Черкашин Прокофий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Аксинья Семёнов(н)а
Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Черкашин Стефан Семёнов(ич)
Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Лукерья Семёнов(н)а
Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно