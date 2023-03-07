Черкашин Семён Прокофьев(ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Семён Прокофьев(ич)

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Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Черкашин Прокофий Никитич

Мать: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Аксинья Семёнов(н)а

Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Черкашин Стефан Семёнов(ич)

Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Лукерья Семёнов(н)а

Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Черкашина Маланья Иванов(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Маланья Иванов(н)а

Смерть
Неизвестно
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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