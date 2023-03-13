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Черкашина Маланья Иванов(н)а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: (Черкашина) Аксинья Семёнов(н)а

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Черкашин Стефан Семёнов(ич)

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: (Черкашина) Лукерья Семёнов(н)а

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: (Черкашина) Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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