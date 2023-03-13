Черкашина Маланья Иванов(н)а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: (Черкашина) Аксинья Семёнов(н)а
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Черкашин Стефан Семёнов(ич)
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: (Черкашина) Лукерья Семёнов(н)а
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: (Черкашина) Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Семён Прокофьев
Смерть
Неизвестно