Черкашин ? Прокофьев(ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин ? Прокофьев(ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкашин Прокофий Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Черкашина Татьяна

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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