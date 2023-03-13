Черкашин ? Прокофьев(ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкашин Прокофий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Черкашина Татьяна
Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкашина Татьяна
Смерть
Неизвестно