Черкашин Пётр Прокофьев(ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Пётр Прокофьев(ич)

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Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Черкашин Прокофий Никитич

Мать: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Черкашин Спиридон Петров(ич)

Мать ребёнка: Черкашина Феодосья

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Варвара Петров(н)а

Мать ребёнка: Черкашина Елизавета Васильев(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1835 ст.

Жена: Черкашина Елизавета Васильев(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Агрепена Петров(н)а

Мать ребёнка: Черкашина Елизавета Васильев(н)а

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Феодосья

Смерть
Неизвестно
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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