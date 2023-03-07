Черкашин Пётр Прокофьев(ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Черкашин Прокофий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Черкашин Спиридон Петров(ич)
Мать ребёнка: Черкашина Феодосья
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: Варвара Петров(н)а
Мать ребёнка: Черкашина Елизавета Васильев(н)а
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Агрепена Петров(н)а
Мать ребёнка: Черкашина Елизавета Васильев(н)а
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкашина Феодосья
Смерть
Неизвестно