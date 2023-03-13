Черкашина Елизавета Васильев(н)а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: Варвара Петров(н)а
Отец ребёнка: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Агрепена Петров(н)а
Отец ребёнка: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)
Смерть
Неизвестно