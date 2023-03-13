Черкашина Елизавета Васильев(н)а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Елизавета Васильев(н)а

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Варвара Петров(н)а

Отец ребёнка: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1835 ст.

Муж: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Агрепена Петров(н)а

Отец ребёнка: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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