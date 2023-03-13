Черкашина Феодосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Феодосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Между 1834 и 1835 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Черкашин Спиридон Петров(ич)

Отец ребёнка: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)

Смерть
Между 1834 и 1835 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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