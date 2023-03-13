Черкашина Феодосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиМежду 1834 и 1835 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Черкашин Спиридон Петров(ич)
Отец ребёнка: Черкашин Пётр Прокофьев(ич)
Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1835 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область