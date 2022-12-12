Мамаева (Хорошавина) Степанида Анисомовна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мамаев Терентий Леонидович
Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Василиса Леонидовна
Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аксинья Леонидовна
Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1834