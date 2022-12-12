Мамаева (Хорошавина) Степанида Анисомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Хорошавина) Степанида Анисомовна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Хорошавин Анисим Андреевич

Мать: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: Мамаев Леонид Прохорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Мамаев Лев Леонидович

Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Мамаев Фёдор Леонидович

Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мамаев Терентий Леонидович

Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Василиса Леонидовна

Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аксинья Леонидовна

Отец ребёнка: Мамаев Леонид Прохорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1834
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