Мамаев Фёдор Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Фёдор Леонидович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Мамаев Леонид Прохорович

Мать: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
04.02.1816

Жена: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Мамаева Наталия Фёдоровна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мамаев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Мамаев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
17.04.1834
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мамаев Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1850
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