Мамаев Фёдор Леонидович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна
Бракосочетание
04.02.1816
Жена: Мамаева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Мамаева Наталия Фёдоровна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна
Место жительства
17.04.1834
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Мамаева Анна Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1850